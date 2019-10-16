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Артем Кузелев

Марка Max Mara отправляется с шоу в Санкт-Петербург

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  • 16 Октября 201923:57
Сюжеты: MaxMara

Новую круизную коллекцию бренд представит в России.

Ближе к концу года модные марки определяются с датами и локациями проведения круизных показов. Очередные новости на этот счет поступили из Италии. Бренд Max Mara объявил, что круизная коллекция 2021 года будет представлена 25 мая. Правда, место проведения шоу руководство марки выбрало довольно необычное. Презентация пройдет в Санкт-Петербурге, но где именно – пока что не сообщается.

Ранее круизные коллекции дом представлял в Нью-Йорке, Лондоне, Шанхае, Берлине, Реджо-Эмилии.

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