Марка Mexx определилась с площадкой в России

Вернувшись на российский рынок, бренд выбрал онлайн-платформу Wildberries в качестве своего эксклюзивного продавца.

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries объявил о контракте с маркой Mexx. По условиям договора, площадка стала эксклюзивным онлайн-продавцом нидерландского бренда в России. В первый день весны Wildberries представит коллекцию Mexx сезона весна-лето 2019, весь ассортимент составят более 1,3 тысяч позиций. Для Wildberries контракт является уникальным и, конечно, многообещающим.