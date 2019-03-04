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Артем Кузелев

Марка Mexx определилась с площадкой в России

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  • 04 Марта 201909:40
Сюжеты: Mexx

Вернувшись на российский рынок, бренд выбрал онлайн-платформу Wildberries в качестве своего эксклюзивного продавца.

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries объявил о контракте с маркой Mexx. По условиям договора, площадка стала эксклюзивным онлайн-продавцом нидерландского бренда в России. В первый день весны Wildberries представит коллекцию Mexx сезона весна-лето 2019, весь ассортимент составят более 1,3 тысяч позиций. Для Wildberries контракт является уникальным и, конечно, многообещающим.

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