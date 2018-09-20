Марка Mexx возвращается в Россию

Компания-дистрибьютор BNS Group планирует открыть в России 15 новых магазинов нидерландского бренда.

Руководство BNS Group объявило о намерении вернуть на российский рынок марку Mexx. Сообщается, что первый магазин будет открыт уже будущей весной, а в течение пяти лет в России появится еще 14 торговых точек марки. Решение о возвращении генеральный директор компании Денис Богатырев прокомментировал так: «У нас есть желание снова развивать бренд Mexx и вернуть сеть на российский рынок, ведь здесь у него высокая узнаваемость».