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Артем Кузелев

Марка Miu Miu представила межсезонную коллекцию 2020 года

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  • 08 Июня 202014:58
Сюжеты: Miu Miu

Итальянский бренд опубликовал рекламную кампанию новой коллекции, посвященную героиням литературных произведений.

В конце мая марка Miu Miu опубликовала в своих аккаунтах в социальных медиа кадры из рекламной кампании межсезонной коллекции 2020 года. Главные роли в фотосессии достались актрисе Эсме Крид-Майлз и моделям Патриции Пекарски, Малайке Холмен, Каспер Капица и Тан Хэ. Автором снимков стал фотограф Дуглас Ирвин, девушки предстали перед объективом его камеры в образах, вдохновленных литературными героинями XIX века. Стилизовала съемку главный редактор журнала Love Кэти Гранд.

 
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