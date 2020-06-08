Марка Miu Miu представила межсезонную коллекцию 2020 года

Итальянский бренд опубликовал рекламную кампанию новой коллекции, посвященную героиням литературных произведений.

В конце мая марка Miu Miu опубликовала в своих аккаунтах в социальных медиа кадры из рекламной кампании межсезонной коллекции 2020 года. Главные роли в фотосессии достались актрисе Эсме Крид-Майлз и моделям Патриции Пекарски, Малайке Холмен, Каспер Капица и Тан Хэ. Автором снимков стал фотограф Дуглас Ирвин, девушки предстали перед объективом его камеры в образах, вдохновленных литературными героинями XIX века. Стилизовала съемку главный редактор журнала Love Кэти Гранд.