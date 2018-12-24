Марка Miu Miu представила обновленный сайт

Итальянский бренд обновил дизайн и навигацию официального сайта, а так же добавил много нового.

Команда Миуччи Прада продолжает реализовывать свою стратегию в онлайн-пространстве. На днях марка Miu Miu представила обновленную версию цифровой платформы, на которой теперь не просто публикуются лукбуки и работает магазин, но также представлен редакционный контент, фотосессии и видеоролики, а также прекрасные архивы дома, основанного в 1993 году. В данный момент обновленный сайт работает на территории 17 стран и поддерживает пять языков. В следующем году он будет доступен в Азии, Америке и на Ближнем Востоке.