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Артем Кузелев

Марка Miu Miu представила обновленный сайт

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  • 24 Декабря 201817:51
Сюжеты: Miu Miu

Итальянский бренд обновил дизайн и навигацию официального сайта, а так же добавил много нового.

Команда Миуччи Прада продолжает реализовывать свою стратегию в онлайн-пространстве. На днях марка Miu Miu представила обновленную версию цифровой платформы, на которой теперь не просто публикуются лукбуки и работает магазин, но также представлен редакционный контент, фотосессии и видеоролики, а также прекрасные архивы дома, основанного в 1993 году. В данный момент обновленный сайт работает на территории 17 стран и поддерживает пять языков. В следующем году он будет доступен в Азии, Америке и на Ближнем Востоке.

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