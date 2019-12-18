Марка Miu Miu запустила услугу «обувь на заказ» в России

В течение месяца российские поклонницы итальянской марки могут заказать персональную пару лодочек.

Вторая линия Миуччи Прада продолжает завоевывать сердца российских модниц. Этой зимой итальянская марка запустила в Москве услугу по кастомизации обуви. С 10 декабря по 12 января в избранных бутиках Miu Miu можно заказать пару лодочек с каблуками, инкрустированными сверкающими кристаллами. Клиентки могут выбрать цвет модели, оттенки декора и материал – шелк, лакированную кожу, замшу, кожа питона и страуса.