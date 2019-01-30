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Артем Кузелев

Марка MM6 Maison Margiela отправляется в Милан

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  • 30 Января 201920:27
Сюжеты: Martin Margiela, Неделя моды в Милане

Молодежная линейка Maison Margiela присоединится к расписанию Недели моды в Милане.

В официальном графике миланской Недели моды неожиданное пополнение. Меньше чем за месяц до старта показов руководство MM6 Maison Margiela решило присоединиться к местному расписанию. В релизе бренда говорится, что 20 февраля здесь будет устроена двухчасовая презентация коллекции сезона осень-зима 2019/20. Похоже, что гостей ждут сюрпризы.

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