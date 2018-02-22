Марка Moncler делает ставку на разнообразие

Итальянский дом моды, расставшийся недавно с Томом Брауном и Джамбаттиста Валли, объявил о восьми коллаборациях с разными дизайнерами.

Марка Moncler рассказала о новой креативной стратегии, которая получила название Moncler Genius Building. Итальянский бренд закрыл линейки Gamme Bleu и Gamme Rouge, но начинает серию ежемесячных коллабораций. Представители дома уже объявили список первых приглашенных дизайнеров, в котором можно встретить имена Пьерпаоло Пиччоли, Кея Ниномия, Крейга Грина, Симон Роша, Хироси Фудзивара, Франческо Рагацци, Карла Темплера и Сандро Мандрино. Первую коллаборацию можно будет уже через пару дней, 20 февраля на Неделе моды в Милане.