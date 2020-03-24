Марка Moncler пожертвовала 10 миллионов евро на строительство больницы

В Милане построят новую больницу, которую в значительной степени финансировал итальянский бренд.

В пресс-службе итальянской марки Moncler сообщили о том, что бренд пожертвовал денежные средства на строительство и благоустройство больницы для пациентов с коронавирусом. Компания направила 10 миллионов евро на возведение здания, в котором можно будет одновременно проводить интенсивную терапию для 400 человек. Новая больница будет готова уже через десять дней. Исполнительный директор Moncler Ремо Руффини подчеркнул: «Милан – город, который подарил нам необыкновенную жизнь. Мы не можем и не должны отказываться от него. Каждый обязан вернуть городу то, что он ему дал».