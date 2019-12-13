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Артем Кузелев

Марка Moncler представила биопуховик

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  • 13 Декабря 201917:17
Сюжеты: Moncler

Итальянский люксовый бренд запустил в продажу биопуховики, не вредящие окружающей среде.

Новая модель создана из волокон клещевины, растения из семейства молочайных. Она растет в засушливых регионах, не прихотлива к воде и легко возобновляется. Кроме того, за экологичность пуховика говорит тот факт, что при разложении он не оставляет углеродный след. Модель имеет этикетку из хлопка и украшена логотипом Moncler, выполненным из шерсти. Приобрести биопуховик можно в магазинах марки по всему миру, а также на официальном сайте. Цена – 1300 евро.

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