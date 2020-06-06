Марка Moncler представила кутюрную коллекцию пуховиков

Итальянский бренд продолжает серию коллабораций с дизайнерами сотрудничеством с Ричардом Куинном.

Британский дизайнер Ричард Куинн создал для итальянской марки коллекцию, которую коллаборация позиционирует как кутюрную. В нее вошли стеганые платья и объемные пуховики ярких и даже смелых расцветок. При создании образов Ричард Куинн вдохновлялся стилем 1960-х годов, о чем напоминают и цветочные принты, и силуэты моделей. Приобрести модели можно на официальном сайте Moncler.