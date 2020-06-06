Вход
ADV



Интересно
Moncler (21)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Moncler представила кутюрную коллекцию пуховиков

  • 166
  • 0
  • 06 Июня 202015:03
Сюжеты: Moncler

Итальянский бренд продолжает серию коллабораций с дизайнерами сотрудничеством с Ричардом Куинном.

Британский дизайнер Ричард Куинн создал для итальянской марки коллекцию, которую коллаборация позиционирует как кутюрную. В нее вошли стеганые платья и объемные пуховики ярких и даже смелых расцветок. При создании образов Ричард Куинн вдохновлялся стилем 1960-х годов, о чем напоминают и цветочные принты, и силуэты моделей. Приобрести модели можно на официальном сайте Moncler.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru