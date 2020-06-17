Марка Moncler запускает парфюмерную линию

В итальянском бренде решили расширить ассортимент продукции коллекцией ароматов.

Бороться с последствиями коронакризиса в итальянской марке решили необычным способом. На днях представители Moncler сообщили о запуске линии ароматов. Подробности пока что не разглашаются, однако известно, что компания уже подписала контракт о распространении парфюмерной продукции через французский маркетплейс Interparfums. Предполагается, что первые ароматы Moncler выйдут в начале 2022 года.