Марка Moncler запускает парфюмерную линию

В итальянском бренде решили расширить ассортимент продукции коллекцией ароматов.
Бороться с последствиями коронакризиса в итальянской марке решили необычным способом. На днях представители Moncler сообщили о запуске линии ароматов. Подробности пока что не разглашаются, однако известно, что компания уже подписала контракт о распространении парфюмерной продукции через французский маркетплейс Interparfums. Предполагается, что первые ароматы Moncler выйдут в начале 2022 года.
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