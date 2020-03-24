Марка Mulberry рассталась с креативным директором

Дизайнер Джонни Кока покидает должность главы британского бренда.

Представители британской марки Mulberry сообщили, что бренд расстается с креативным директором. После пяти лет сотрудничества свой пост оставляет дизайнер Джонни Кока, причем о том, кто его заменит, компания не сообщает. В 2015 году дизайнер, которому сейчас подыскивают замену, рассказывал о новом назначении: «Я с большим энтузиазмом включился в работу и с радостью воспринял свою новую роль креативного директора. Для меня очень важно много времени проводить на производстве, я имею в виду наши фабрики в Сомерсете. Именно там сердце нашего бренда и душа наших изделий».