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Артем Кузелев

Марка Mulberry рассталась с креативным директором

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  • 24 Марта 202018:01
Сюжеты: Mulberry

Дизайнер Джонни Кока покидает должность главы британского бренда.

Представители британской марки Mulberry сообщили, что бренд расстается с креативным директором. После пяти лет сотрудничества свой пост оставляет дизайнер Джонни Кока, причем о том, кто его заменит, компания не сообщает. В 2015 году дизайнер, которому сейчас подыскивают замену, рассказывал о новом назначении: «Я с большим энтузиазмом включился в работу и с радостью воспринял свою новую роль креативного директора. Для меня очень важно много времени проводить на производстве, я имею в виду наши фабрики в Сомерсете. Именно там сердце нашего бренда и душа наших изделий».

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