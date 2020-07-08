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Артем Кузелев

Марка Nike будет активнее развивать направление e-commerce

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  • 08 Июля 202022:05
Сюжеты: Nike

После сокращения выручек в оффлайн-магазинах в компании решили больше продавать через онлайн-каналы.

Весной 2020 года марка Nike понесла убытки в размере 790 млн долларов. В этот же период доходы компании составили 6,3 млрд долларов, т.е. сократились на 38% в годовом исчислении. При этом продажи бренда через онлайн-каналы увеличились на 75%. В Nike такие показатели связывают с последствиями коронакризиса.

 
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