Марка Nike будет активнее развивать направление e-commerce

После сокращения выручек в оффлайн-магазинах в компании решили больше продавать через онлайн-каналы.

Весной 2020 года марка Nike понесла убытки в размере 790 млн долларов. В этот же период доходы компании составили 6,3 млрд долларов, т.е. сократились на 38% в годовом исчислении. При этом продажи бренда через онлайн-каналы увеличились на 75%. В Nike такие показатели связывают с последствиями коронакризиса.