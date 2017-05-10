Nike дебютирует со спортивными джинсами

На днях марка спортивной экипировки сообщила, что получила патент на производство джинсов.

Марка Nike впервые запатентовала джинсы и новую разновидность денима. Материал получил название АТН-denim – сокращение от Athletic Denim. Этот материал устойчив к влаге, отличается прочностью и хорошо растягивается. Как сразу же видно из названия, брюки, которые будут отшиваться из новой ткани, подойдут не только для повседневного использования, но и для занятий спортом. По сути, это будет гибрид традиционных джинсов и спортивных леггинсов. В модели не будет швов, зато некоторые зоны будут укреплены особым способом переплетения волокон.