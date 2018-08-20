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Артем Кузелев

Марка Nike объявила о сотрудничестве с Марией Шараповой

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  • 20 Августа 201817:47
Сюжеты: Nike, Шарапова Мария

Спортивный гигант продолжит коллаборацию со знаменитой теннисисткой.

После успешного сотрудничества в феврале этого года руководство спортивной марки решило продлить коллаборацию с Марией Шараповой. Детали контракта пока что не сообщаются, однако можно предположить, что результатом сотрудничества вновь станут кроссовки. В начале года теннисистка уже представила свою розовую версию модели Cortez. В своем Instagram Мария сообщила: «Это сотрудничество отражает мою новую миссию вне корта и вдохновляет женщин следующего поколения».

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