Марка Nike объявила о сотрудничестве с Марией Шараповой

Спортивный гигант продолжит коллаборацию со знаменитой теннисисткой.

После успешного сотрудничества в феврале этого года руководство спортивной марки решило продлить коллаборацию с Марией Шараповой. Детали контракта пока что не сообщаются, однако можно предположить, что результатом сотрудничества вновь станут кроссовки. В начале года теннисистка уже представила свою розовую версию модели Cortez. В своем Instagram Мария сообщила: «Это сотрудничество отражает мою новую миссию вне корта и вдохновляет женщин следующего поколения».