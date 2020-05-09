Вход
ADV



Интересно
Nike (201)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Nike поддержит медработников в Европе и США

  • 140
  • 0
  • 09 Мая 202014:30
Сюжеты: Nike, Covid19

Представители компании сообщили, что бренд передаст одежду и обувь сотрудникам медицинских учреждений, борющимся с коронавирусом.

Компания Nike стала еще одной маркой, в которой решили поддержать медицинских работников. Представители бренда сообщили, что Nike будет сотрудничать с благотворительными организациями, которые помогут ей передать персоналу медучреждений США и Европы 140 000 единиц обуви, одежды и дополнительного снаряжения.

Больницам будет передано 32 500 пар специально разработанной для медицинского персонала комфортной и безопасной обуви. Еще 30 000 пар обуви отправится в медучреждения Чикаго, Лос-Анджелеса, Мемфиса и Нью-Йорка. Больницам Европы будет пожертвовано 2500 пар.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru