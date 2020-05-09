Марка Nike поддержит медработников в Европе и США

Представители компании сообщили, что бренд передаст одежду и обувь сотрудникам медицинских учреждений, борющимся с коронавирусом.

Компания Nike стала еще одной маркой, в которой решили поддержать медицинских работников. Представители бренда сообщили, что Nike будет сотрудничать с благотворительными организациями, которые помогут ей передать персоналу медучреждений США и Европы 140 000 единиц обуви, одежды и дополнительного снаряжения.

Больницам будет передано 32 500 пар специально разработанной для медицинского персонала комфортной и безопасной обуви. Еще 30 000 пар обуви отправится в медучреждения Чикаго, Лос-Анджелеса, Мемфиса и Нью-Йорка. Больницам Европы будет пожертвовано 2500 пар.