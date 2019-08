Марка Nike поддерживает борьбу с ментальными заболеваниями

Бренд выпустил модель кроссовок, средства от продажи которой отправятся на благотворительность.

Спортивная марка Nike выпустила кроссовки Air Max 270 React In My Feels, в создании которых принимала участие психотерапевт Лиз Бикрофт. Участники коллаборации решили привлечь внимание к актуальной проблеме – борьбе с ментальными заболеваниями, а также напомнить о важности психического здоровья. Официальный цвет Всемирного дня психического здоровья – бледный салатовый – присутствует в дизайне, как и слоганы Have a Nice Day и In My Feels.

Стоимость пары – 180 долларов. Все средства, вырученные с продажи кроссовок, будут перечислены на счет Американского фонда предотвращения самоубийств.