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Артем Кузелев

Марка Nike представила новые модели экологичных кроссовок

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  • 06 Июня 202021:31
Сюжеты: Nike

На следующей неделе в продаже появятся кроссовки из коллекции Space Hippie, на 90% состоящие из переработанных материалов.

Коллекция кроссовок Space Hippie появится в продаже 11 июня. Главной фишкой четырех моделей стало использование при их создании производственных и потребительских отходов. Обувь на 90% состоит из переработанного полиэстера Space Waste Yarn, переработанного пеноматериала Nike ZoomX и Crater Foam. При этом в Nike отмечают, что коллекция стала своего рода рекордсменом по показателю углеродного следа.

 
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