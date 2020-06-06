Марка Nike представила новые модели экологичных кроссовок

На следующей неделе в продаже появятся кроссовки из коллекции Space Hippie, на 90% состоящие из переработанных материалов.

Коллекция кроссовок Space Hippie появится в продаже 11 июня. Главной фишкой четырех моделей стало использование при их создании производственных и потребительских отходов. Обувь на 90% состоит из переработанного полиэстера Space Waste Yarn, переработанного пеноматериала Nike ZoomX и Crater Foam. При этом в Nike отмечают, что коллекция стала своего рода рекордсменом по показателю углеродного следа.