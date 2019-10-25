Марка Nike прощается с исполнительным директором

Правда, оставив пост, Марк Паркер сохранит за собой место председателя совета директоров спортивного бренда.

После 14 лет сотрудничества исполнительный директор компании Nike Марк Паркер покидает свой пост. Новость сообщил журнал Forbes, правда, причины расставания в материале не называются. Однако ранее в интервью CNBC Марк признавался, что, возможно, оставит место из-за закрытия образовательного проекта Nike Oregon Project.

Свои полномочия Паркер официально сложит 13 января 2020 года, и сразу после этого исполнительным директором марки станет Джон Донахью, один из членов совета директоров Nike и президент компании ServiceNow.