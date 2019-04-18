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Артем Кузелев

Марка Nike снова бьет рекорды популярности

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  • 18 Апреля 201909:12
Сюжеты: Nike

Специалисты маркетинговой платформы SEMrush выяснили, какие кроссовки пользуются наибольшим спросом.

Эксперты компании SEMrush проанализировали поисковые запросы пользователей Google с наименованиями моделей кроссовок. В ходе эксперимента выяснили, что в этом направлении по-прежнему лидирует марка Nike. Самыми популярными оказались классические кроссовки Nike Air Max 97, на втором месте модель Nike Air Max 270, на третьем – кеды Vans Old Skool.

В десятку самых востребованных также вошли Nike Air Max Plus, Nike Air Max 90, Nike Air Max 95 и Nike React Element 87. При этом на пятом месте оказались New Balance 574, а на восьмом и девятом – Adidas Superstar и Adidas Stan Smith соотвественно.

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