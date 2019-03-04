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Артем Кузелев

Марка Nike вновь стала лидером

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  • 04 Марта 201909:49
Сюжеты: Nike

На этот раз спортивный бренд назвали самым дорогим в мире.

Эксперты консалтингового агентства Brand Finance провели собственное исследование рынка и составили очередной рейтинг марок. Так спортивный бренд Nike был назван самым дорогим в мире в области одежды. Его стоимость оценили в 32,4 млрд долларов. Главный конкурент Nike, марка adidas была оценена в 16,7 млрд долларов.

Также специалисты агентства отметили, что за последнее время особенно активно росли в цене такие бренды, как Uniqlo с итоговыми 12 млрд долларов и Zara с 18,4 млрд.

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