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Артем Кузелев

Марка Nike возглавила список самых популярных брендов

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  • 31 Июля 202013:53
Сюжеты: Nike

Специалисты платформы Lyst опубликовали очередной рейтинг самых востребованных марок.

В первой половине 2020 года, прошедшей под знаком коронавируса самым популярным брендом стал Nike. Марка обогнала в списке Lyst предыдущего фаворита Off-White. Эксперты объясняют рост популярности повышенным в условиях самоизоляции интересом со стороны пользователей к спортивной и домашней одежде.

На втором списке расположилась марка Off-White, третье место у дома Gucci. Четвертую строчку занял дом Balenciaga, на пятой – Prada.

 
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