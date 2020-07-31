Марка Nike возглавила список самых популярных брендов

Специалисты платформы Lyst опубликовали очередной рейтинг самых востребованных марок.

В первой половине 2020 года, прошедшей под знаком коронавируса самым популярным брендом стал Nike. Марка обогнала в списке Lyst предыдущего фаворита Off-White. Эксперты объясняют рост популярности повышенным в условиях самоизоляции интересом со стороны пользователей к спортивной и домашней одежде.

На втором списке расположилась марка Off-White, третье место у дома Gucci. Четвертую строчку занял дом Balenciaga, на пятой – Prada.