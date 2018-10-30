Марка Nike выпускает самые дорогие кроссовки

Специалисты онлайн-магазина StockX составили рейтинг самых дорогих моделей кроссовок, которые были проданы в третьем квартале этого года.

Абсолютным лидером списка стали кроссовки от коллаборации Undefated x Nike. Модель Kobe 1 Protro Purple яркого фиолетового цвета продавалась через интернет-магазины в среднем за 6275 долларов. На втором месте с ценником 4487 долларов аналогичная модель, но в расцветке хаки – Flight Jacket. Третье место снова у Nike, но на этот раз в сотрудничестве с нидерландским иллюстратором Питом Парра. Коллаборация выпустила обновленную версию модели Air Max – Nike x Parra Air Max со средней ценой 3622 доллара.

Далее в рейтинге расположились следующие модели: Nike Paris Saint-Germain Air Jordan 5 (2150 долларов), Nike Air Jordan 3 Quai54 2018 (2050 долларов), Invincible x adidas futurecraft 4D Prism (1923 доллара), Off-White x Nike Blazer Mid Queen (1725 долларов). Очевидно, что, делая ставку на сотрудничество с другими брендами и дизайнерами, американская марка выпускает самые дорогостоящие кроссовки, которые уже давно не просто часть спортивной экипировки.