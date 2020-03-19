Марка Nike закрывает магазины в ряде стран

Руководство компании приняло эти меры предосторожности в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Пресс-служба марки Nike сообщила о временном закрытии магазинов на территории США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Западной Европы. Таким образом компания борется с распространением коронавируса и старается сохранить здоровье своих сотрудников и покупателей. Карантин Nike продлится до 27 марта 2020 года и, возможно, будет продлен.