Марка Nike заплатит порядка 250 миллионов долларов за сокращение рабочих мест

Профильное издание BoF сообщает, что новая стратегия развития, подразумевающая наращивание онлайн-продаж, обойдется компании Nike Inc. в 200-250 млн долларов.

Недавно в компании объявили, что в ближайшем будущем Nike намеревается отойти от прямых продаж в пользу электронной коммерции. При этом развитие стратегии Consumer Direct Acceleration подразумевает сокращение большого количества рабочих мест. Конкретную цифру в марке не называют, однако, по оценкам аналитиков, затраты бренда на этот процесс могут составить до 250 млн долларов.

Кроме того, в Nike заявили, что в скором времени в марке произойдет смена топ-менеджмента в Европе, Африке, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Сообщается, что к бренду присоединятся президент Jordan Крейг Уильямс и исполнительный директор Converse Inc. Дж. Скотт Уззелл.