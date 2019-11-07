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Артем Кузелев

Марка Off-White стала самой популярной в мире. Опять

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  • 07 Ноября 201911:12

Платформа The Lyst опубликовала новый отчет о популярности брендов. Результат не удивляет новизной.

Эксперты глобальной системы The Lyst провели новое исследование поисковых запросов пользователей и опубликовали обновленный рейтинг The Lyst Index. В третьем квартале 2019 года ранжированы самые популярные марки и товары премиум-сегмента. Ожидаемо верхнюю строчку списка снова занял бренд Off-White, на втором месте – Balenciaga, на третьем... конечно, Gucci!

Что касается самых популярных у пользователей вещей, то на первой строчке рейтинга оказались босоножки Bottega Veneta. В этот список также попали микро-сумка Le Chiquito Jacquemus, кожаный ремень Gucci, куртка Bramant Moncler и кроссовки Nike Air Jordan 1 Mid SE.

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