Марка Oh, мy представляет коллаборацию с Музеем Уличного Искусства в Санкт Петербурге

МУЗЕЙ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА И МАРКА БАЗОВОЙ ОДЕЖДЫ OH, MY ОБЪЯВЛЯЮТ О ВЫПУСКЕ ЛИМИТИРОВАННОГО ТИРАЖА АВТОРСКИХ ФУТБОЛОК И ТОЛСТОВОК. Для команды Oh, my коллаборация с Музеем уличного искусства, посвященная новой выставке «Праздник к вам приходит», вполне логична и закономерна. В концепции линии повседневной базовой одежды Oh, my прослеживается актуальный тренд монотонности и безликости вещи – она не глушит человека и не надстраивает над ним никаких дополнительных смыслов. Команду уличных художников впечатлила идея воспринять однотонную ткань как холст, на котором может быть выражена мысль, которая никогда не будет закрашена службами ЖКХ. Объединяющей идеи у коллекции нет: художники ведут себя естественно, «как на улице», оставляя на холсте-футболке свое послание миру.

В создании лимитированной коллекции приняли участие четыре художника/коллектива:

108 Итальянский художник 108 (Guido Bisagni) начал свою карьеру с традиционного граффити, и уже в конце 1990-х стал одним из первых европейских пост-граффити художников, работающих с абстрактными формами. Сейчас большие и загадочные фигуры его авторства, вторгающиеся в общественные места, можно встретить на улицах Милана, Парижа, Лондона, Берлина и Нью-Йорка.

Курил Что Команда молодых уличных художников работает в жанре кириллического леттеринга на улицах. Их работы можно увидеть в Роттердаме, Риме, Амстердаме, Южно-Сахалинске, Москве, Нижнем Новгороде, Хельсинки и Петербурге. Их позиция сразу обозначена в самом названии – они находятся на границе с граффити- субкультурой, если не в конфронтации с ней.

ТОЙ Группа уличных художников из Нижнего Новгорода. Их уличная настенная роспись «Объявления» была одной из флагманских работ выставки Музея уличного искусства 2015 года «Вспомни завтра».

Kazy Usclef Французский художник, иллюстратор и графический дизайнер. В его работах прослеживается как влияние уличной культуры, так и традиционной, и даже поп-культуры – а также мистического искусства. Его узнаваемые супрематические работы можно увидеть в арт-резиденциях и музеях Франции, а также на улицах городов по всему миру. "Мода – это своего рода медиа-канал, а одежда зачастую выполняет функцию пассивного рупора, поднимая проблемы, волнующие каждого современного человека – от политики до личной жизни в мегаполисе" - Андрей Зайцев, директор Музея уличного искусства.

Авторская серия одежды будет представлена эксклюзивно в магазине Музея уличного искусства с 13 мая 2017. На интернет маркете марки с 15 го мая. Стоимость футболок – от 1990 рублей, стоимость толстовок – от 2990 рублей. Тираж ограничен.

Оh, my

Компания, которая производит и продаёт одежду. Дизайн одежды Оh, my спокойный, чистый и понятный. Иным словом — базовый. Отсутствие лишних деталей и простой крой делают модели феноменально сочетаемыми как друг с другом, так и с любой другой одеждой. Оh, my — это основа, это самые незаменимые вещи. Как хлеб, соль и спички.

Музей уличного искусства

Санкт Петербург - Шоссе Революции, 84