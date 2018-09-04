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Артем Кузелев

Марка Opening Ceremony готовит необычный показ

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  • 04 Сентября 201819:16
Сюжеты: Opening Ceremony, Неделя моды в Нью-Йорке

На этот раз презентация новой коллекции бренда будет проходить в формате перформанса победительницы девятого сезона ТВ-шоу RuPaul’s Drag Race.

Дрэг-квин Саша Велюр станет главной звездой американской марки Opening Ceremony. Бренд, славящийся своими необычными шоу, обещает в ближайшем будущем перформанс от победительницы девятого сезона ТВ-проекта RuPaul’s Drag Race. Саша Велюр готовит мультимедийную презентацию The Gift of Showz, на которой мы и увидим коллекцию бренда сезона весна-лето 2019. Все состоится в рамках Недели моды в Нью-Йорке 9 сентября.

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