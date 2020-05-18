Марка Opening Ceremony навсегда закрыла свои магазины

Американский бренд решил навсегда уйти в онлайн-торговлю и уже в этом году представит новый сайт.

Дизайнеры Умберто Леон и Кэрол Лим сообщили, что намерены закрыть все физические магазины Opening Ceremony. Решение продиктовано не только ситуацией, связанной с пандемией, но и сделкой о продаже марки итальянской группе New Guards, заключенной в январе этого года. В течение мая и июня старый сайт Opening Ceremony еще будет функционировать, а ближе к концу года бренд представит новый проект.