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Артем Кузелев

Марка Opening Ceremony навсегда закрыла свои магазины

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  • 18 Мая 202020:59
Сюжеты: Opening Ceremony

Американский бренд решил навсегда уйти в онлайн-торговлю и уже в этом году представит новый сайт.

Дизайнеры Умберто Леон и Кэрол Лим сообщили, что намерены закрыть все физические магазины Opening Ceremony. Решение продиктовано не только ситуацией, связанной с пандемией, но и сделкой о продаже марки итальянской группе New Guards, заключенной в январе этого года. В течение мая и июня старый сайт Opening Ceremony еще будет функционировать, а ближе к концу года бренд представит новый проект.

 
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