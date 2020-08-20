Марка Opening Ceremony объявила Год гордости

Американский бренд выпустил коллекцию в поддержку сообщества ЛГБТК+ 365 Days of Pride.

Дизайнеры марки решили акцентировать внимание на важности признания ЛГБТК+ сообщества новой коллекцией. При этом в Opening Ceremony не ограничились капсулой в рамках Месяца гордости, а выпустили коллекцию с говорящим названием 365 Days of Pride. В создании моделей принимали участие семь художников и организаций, ассоциирующих себя с сообществом, а также с творческими коллективами и знаковыми для ЛГБТ+ заведениями.