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Артем Кузелев

Марка Opening Ceremony объявила Год гордости

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  • 20 Августа 202000:08
Сюжеты: Opening Ceremony

Американский бренд выпустил коллекцию в поддержку сообщества ЛГБТК+ 365 Days of Pride.

Дизайнеры марки решили акцентировать внимание на важности признания ЛГБТК+ сообщества новой коллекцией. При этом в Opening Ceremony не ограничились капсулой в рамках Месяца гордости, а выпустили коллекцию с говорящим названием 365 Days of Pride. В создании моделей принимали участие семь художников и организаций, ассоциирующих себя с сообществом, а также с творческими коллективами и знаковыми для ЛГБТ+ заведениями.

 
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