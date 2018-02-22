Марка Opening Ceremony покидает Неделю моды

Американская стритстайл-марка выбывает из официального расписания Недели моды в Нью-Йорке.

Дизайнеры Умберто Леон и Кэрол Лим продолжают искать самые оригинальные форматы для представления новых коллекций. Если в прошлый раз марка Opening Ceremony провела сентябрьскую презентацию в виде танцевального перформанса, то на этот раз гости приглашены в Диснейленд. Именно здесь в Калифорнии 7 марта состоится очередное шоу бренда, однако его детали пока что не раскрываются.