Марка Opening Ceremony сокращает персонал

За последние две недели компания уволила более 20 сотрудников.

Похоже, что дела у американской марки идут не очень успешно. На днях стало известно, что за последние две недели руководство Opening Ceremony сократило 23 сотрудника, среди которых и члены дизайнерской команды. Соосновательница бренда Кэрол Лим пояснила, что таким образом руководство пытается оптимизировать внутренние процессы и сделать правильные шаги к будущему марки.