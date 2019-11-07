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Артем Кузелев

Марка Pal Zileri лишилась креативного директора

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  • 07 Ноября 201901:08
Сюжеты: Pal Zileri

Дизайнер Рокко Ианноне покинул итальянский бренд и приступил к работе в Ferrari.

Креативный директор Рокко Ианноне покидает марку ради работы в компании Ferrari. Дизайнер два года занимался коллекциями итальянского бренда мужской одежды, однако сделал выбор в пользу более интересного предложения от всемирно известного автопроизводителя. В Ferrari Ианноне возглавит подразделение по диверсификации бренда Ferrari Brand Diversification. В числе его полномочий в том числе и «развитие креативной составляющей, дизайна и имиджа всех коллекций женской и мужской одежды и аксессуаров марки Ferrari, изготавливаемых как непосредственно группой, так и по лицензии».

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