Марка Pal Zileri лишилась креативного директора

Дизайнер Рокко Ианноне покинул итальянский бренд и приступил к работе в Ferrari.

Креативный директор Рокко Ианноне покидает марку ради работы в компании Ferrari. Дизайнер два года занимался коллекциями итальянского бренда мужской одежды, однако сделал выбор в пользу более интересного предложения от всемирно известного автопроизводителя. В Ferrari Ианноне возглавит подразделение по диверсификации бренда Ferrari Brand Diversification. В числе его полномочий в том числе и «развитие креативной составляющей, дизайна и имиджа всех коллекций женской и мужской одежды и аксессуаров марки Ferrari, изготавливаемых как непосредственно группой, так и по лицензии».