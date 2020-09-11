Марка Philipp Plein сокращает бизнес

Переживая коронакризис, бренд Филиппа Пляйна реорганизует бизнес и сокращает штат.

В настоящее время известно, что итальянское представительство компании покинули ключевые менеджеры: директор по коммуникациям Маддалена Бертоли Тедески и глобальный директор по розничной торговле Андреа Ланца Кариччо. Бренд расстался и с генеральным директором Эннио Фонтана, проработавшим с Пляйном 20 лет. Кроме того, в недавнем интервью дизайнер рассказал, что из-за пандемии его компания потеряла 80 млн евро и более 200 сотрудников. В рамках запланированной реорганизации в марке собираются сконцентрироваться на швейцарском представительстве и активнее развивать маркетинг и цифровые технологии.