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Артем Кузелев

Марка Ports 1961 прощается с креативным директором

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  • 23 Апреля 201923:31

После пяти лет сотрудничества Наташа Чагаль покидает пост дизайнера женской линии бренда.

Марка Ports 1961 официально подтвердила, что расстается с креативным директором женской линии. После пяти лет работы на этом посту бренд покидает Наташа Чагаль. Последнюю коллекцию для Ports 1961 она представила во время февральской Недели моды в Лондоне. В скором времени руководство марки обещает назвать имя преемника Чагаль.

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