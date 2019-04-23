Марка Ports 1961 прощается с креативным директором

После пяти лет сотрудничества Наташа Чагаль покидает пост дизайнера женской линии бренда.

Марка Ports 1961 официально подтвердила, что расстается с креативным директором женской линии. После пяти лет работы на этом посту бренд покидает Наташа Чагаль. Последнюю коллекцию для Ports 1961 она представила во время февральской Недели моды в Лондоне. В скором времени руководство марки обещает назвать имя преемника Чагаль.