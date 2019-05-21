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Артем Кузелев

Марка Prada делает ставку на онлайн-продажи

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  • 21 Мая 201922:51
Сюжеты: Prada

В ближайшее время итальянский дом моды планирует сократить число оптовых партнеров.

Главный исполнительный директор Prada Патрицио Бертелли сообщил, что в ближайшем будущем стратегия марки заметно изменится. Итальянский дом моды намерен прекратить отношения с некоторыми оптовыми партнерами в Европе и сделает ставку на онлайн-магазины. Решение руководства продиктовано желанием поддержать устойчивый долгосрочный рост компании. По ожиданиям Бертелли, сокращение оптовой сети поможет установить единые цены в разных регионах и избежать уценок.

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