Марка Prada делает ставку на онлайн-продажи

В ближайшее время итальянский дом моды планирует сократить число оптовых партнеров.

Главный исполнительный директор Prada Патрицио Бертелли сообщил, что в ближайшем будущем стратегия марки заметно изменится. Итальянский дом моды намерен прекратить отношения с некоторыми оптовыми партнерами в Европе и сделает ставку на онлайн-магазины. Решение руководства продиктовано желанием поддержать устойчивый долгосрочный рост компании. По ожиданиям Бертелли, сокращение оптовой сети поможет установить единые цены в разных регионах и избежать уценок.