Марка Prada ответила на обвинения в расизме

Интернет-пользователи увидели в новых брелоках итальянского бренда намек на блэкфейс и поспешили обвинить Prada в расизме.

В сети Facebook появился пост итальянского адвоката Чиньере Эзи, в котором правозащитница обвиняет итальянский дом моды в расизме. Негодование юриста вызвали новые брелоки марки в виде обезьянок с большими красными губами. Как и многие другие интернет-пользователи, Эзи усмотрела в них намек на блэкфейс. В своем послании адвокат говорит: «После выставки в Национальном музее афроамериканской истории и культуры, посвященной блэкфейсу, я прошла мимо магазина Prada в Нью-Йорке и столкнулась с теми же расистскими образами блэкфейса».

В ответ на это обвинение представители компании Prada Group ответили официальном заявлением. В релизе говорится, что в коллекции игрушек представлены воображаемые существа без каких-либо отсылок к реальному миру. Кроме того, в марке подчеркнули: «Мы осуждаем любые формы расизма и расистского изображения. Мы планируем убрать противоречивых персонажей с витрин и изъять из продажи».