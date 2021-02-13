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Артем Кузелев

Марка Proenza Schouler представила линию базовой одежды

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  • 13 Февраля 202112:45
Сюжеты: Proenza Schouler

Нью-Йоркский дизайнерский дуэт дебютировал с линейкой базовых вещей Core Collection. Эта одежда, подчеркивают Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес, полностью создана из экологичных материалов.

Дебютную коллекцию базовой одежды от Proenza Schouler составили футболки, трикотаж, блейзеры, брюки и костюмы из кашемира, шерсти меринос, хлопка и переработанной шерсти нейтральных оттенков. Кроме того, в создании некоторых моделей использованы остатки материалов из коллекций прошлых сезонов. Дизайнеры сообщили, что линейка будет пополняться новыми вещами без привязки к сезонам.

 
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