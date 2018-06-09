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Артем Кузелев

Марка Proenza Schouler возвращается в Нью-Йорк

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  • 09 Июня 201817:37
Сюжеты: Proenza Schouler, Неделя моды в Нью-Йорке

Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес сообщили, что готовы вновь занять свое место в расписании нью-йоркской Недели моды.

После двух сезонов в Париже марка Proenza Schouler попрощалась с французской столицей и возвращается в Нью-Йорк. Дизайнеры Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес сообщили, что прекрасно провели время в Европе и смогли представить свою одежду совершенно другой аудитории. Однако следующую коллекцию сезона весна-лето 2019 парни презентуют в рамках уже нью-йоркской Недели моды в сентябре этого года.

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