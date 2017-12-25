Марка Public School покидает Неделю моды в Нью-Йорке

Дизайнерский дуэт Дао-И Чжоу и максвелл Осборн отказались участвовать в нью-йоркской Неделе моды.

На днях авторитетное издание Business of Fashion сообщило о намерении основателей бренда Public School стать ближе к потребителям. Дизайнеры Дао-И Чжоу и Максвелл Осборн решили отказаться от традиционного показа осенне-зимней коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке. Дуэт перейдет на новый формат, чтобы демонстрировать новые коллекции своим клиентам одновременно с байерами и журналистами. Обновленная концепция Public School вступит в силу весной 2018 года.