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Артем Кузелев

Марка Public School покидает Неделю моды в Нью-Йорке

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  • 25 Декабря 201717:48
Сюжеты: Public School, Неделя моды в Нью-Йорке

Дизайнерский дуэт Дао-И Чжоу и максвелл Осборн отказались участвовать в нью-йоркской Неделе моды.

На днях авторитетное издание Business of Fashion сообщило о намерении основателей бренда Public School стать ближе к потребителям. Дизайнеры Дао-И Чжоу и Максвелл Осборн решили отказаться от традиционного показа осенне-зимней коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке. Дуэт перейдет на новый формат, чтобы демонстрировать новые коллекции своим клиентам одновременно с байерами и журналистами. Обновленная концепция Public School вступит в силу весной 2018 года.

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