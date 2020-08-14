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Артем Кузелев

Марка Puma потеряла 31% продаж во втором квартале 2020 года

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  • 14 Августа 202011:42
Сюжеты: Puma

В немецкой компании подвели неутешительные итоги работы в апреле-июне текущего года.

Согласно опубликованным маркой данным, в апреле 2020 года Puma лишилась 55% продаж в годовом исчислении. В мае снижение составило еще 38%. К концу первого летнего месяца сокращение замедлилось, однако это не смогло положительно повлиять на ситуацию. При этом отмечается, что в июне Puma открыла 85% своих магазинов. В итоге второй квартал 2020 года марка закрыла с сокращением продаж на 30,7% до 831 млн евро. Прибыль бренда сократилась до 114,8 млн евро.

 
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