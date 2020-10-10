Марка Puma встала на путь больших изменений

Руководство спортивного бренда назначило нового креативного директора. Холдинг Kering распродает свою долю в компании.

Новым креативным директором марки Puma назначена нью-йоркская стилистка Джун Эмброуз. Первыми работами Эмброуз станут коллекции для женщин и девочек, с которыми она дебютирует будущим летом. Кроме этого, сообщается, что новый креативные директор будет работать над эксклюзивными изделиями для подразделения Puma Hoops и линией Title Nine. При этом новое назначение Адам Петрик, глобальный директор Puma по бренду и маркетингу, прокомментировал так: «Она не дизайнер в классическом понимании, она создатель, но у нее будет шанс проявить свои дизайнерские навыки».

Еще одной новостью от спортивного бренда стало сообщение о том, что люксовый конгломерат Kering продолжает сокращать свою долю в Puma. На данный момент известно, что холдинг решил продать 8,8 млн акций, что порядка 6% от акционерного капитала немецкого бренда.