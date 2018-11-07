Марка Pyer Moss стала победителем премии CFDA/Vogue Fashion Fund

Американский совет модных дизайнеров и журнал Vogue назвали победителя конкурса молодых дизайнеров.

Члены жюри престижной премии CFDA/Vogue Fashion Fund объявили имена победителей 2018 года. Первое место в конкурсе досталось бренду уличной одежды Pyer Moss и его основателю – дизайнеру Керби Джин-Реймонду. Победитель получил денежное вознаграждение в размере 400 000 долларов. На втором и третьем местах с премиями по 150 000 долларов дизайнеры Эмили Адамс Боде (марка Bode) и Джонатан Коэн и Сара Лефф (бренд Jonathan Cohen). Все три победителя также получат год консультационной поддержки от членов CFDA.