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Артем Кузелев

Марка Pyer Moss стала победителем премии CFDA/Vogue Fashion Fund

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  • 07 Ноября 201810:46
Сюжеты: CFDA

Американский совет модных дизайнеров и журнал Vogue назвали победителя конкурса молодых дизайнеров.

Члены жюри престижной премии CFDA/Vogue Fashion Fund объявили имена победителей 2018 года. Первое место в конкурсе досталось бренду уличной одежды Pyer Moss и его основателю – дизайнеру Керби Джин-Реймонду. Победитель получил денежное вознаграждение в размере 400 000 долларов. На втором и третьем местах с премиями по 150 000 долларов дизайнеры Эмили Адамс Боде (марка Bode) и Джонатан Коэн и Сара Лефф (бренд Jonathan Cohen). Все три победителя также получат год консультационной поддержки от членов CFDA.

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