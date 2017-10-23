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Rag & Bone (25)
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Артем Кузелев

Марка Rag & Bone работает с Американским балетом

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  • 23 Октября 201713:19
Сюжеты: Rag & Bone

Уже в этом месяце состоится премьера постановки всемирно известной труппы, костюмы для которой создали дизайнеры Маркус Уэйнрайт и Дэвид Невилл.

В конце месяца создатель L.A. Dance Project и бывший руководитель балетной труппы Парижской оперы, знаменитый хореограф Бенжамен Мильпье представит новый балет на сцене David H. Koch Theater. Костюмы для артистов, занятых в постановке, создали дизайнеры американской марки Rag & Bone. Сотрудничая с Маркусом Уэйнрайтом и Дэвидом Невиллом, Мильпье обозначил такие требования: «В этой постановке я хотел видеть танцоров в уличной одежде. Rag & Bone – самая подходящая для этого марка, а их одежда очень современна. Я не пытаюсь создать другой мир, мне нужно что-то реалистичное. Уличная одежда придаст естественности постановке».

Всего для балета дизайнеры создали 24 костюма, которые пока что не показаны публике. Однако два года назад бренд Rag & Bone уже сотрудничал с танцорами: в их рекламной кампании приняли участие Лил Бак и Михаил Барышников. Можно не сомневаться, что дизайнеры хорошо понимают требования, предъявляемые к балетным костюмам. 

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