Марка Ralph Lauren обозначила планы по устойчивому развитию

В компании Ральфа Лорена объявили о новых целях в направлении устойчивого развития на ближайшие пять лет.

Сообщается, что к 2025 году в марке Ralph Lauren планируют перевести все офисы и магазины на возобновляемую электроэнергию. Компания будет приобретать необходимые источники в США, а также использовать установки с солнечными батареями. Руководство бренда также поддержало Парижское соглашение по борьбе с изменениями климата и вступило в коалицию We Are Still In. Эти меры должны показать правительству США необходимость поддержать это соглашение. Кроме того, компания присоединилась к Хартии индустрии моды ООН по борьбе с изменениями климата.