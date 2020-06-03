Марка Ralph Lauren зафиксировала резкое снижение доходов

Американский бренд отчитался о результатах работы в январе-марте 2020 года.

Согласно опубликованным данным, в отчетный период доходы марки Ralph Lauren сократились более чем на 15% и составили порядка 1,2 млрд долларов. Чистый убыток бренда составил 249 млн долларов. Эксперты связывают такие результаты с коронакризисом и закрытием магазинов компании из-за пандемии. И хотя бутики Ralph Lauren на территории Северной Америке уже возобновили работу, по оценкам специалистов, восстановление продаж займет несколько месяцев.