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Артем Кузелев

Марка Ralph Lauren зафиксировала резкое снижение доходов

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  • 03 Июня 202014:10
Сюжеты: Ralph LAUREN

Американский бренд отчитался о результатах работы в январе-марте 2020 года.

Согласно опубликованным данным, в отчетный период доходы марки Ralph Lauren сократились более чем на 15% и составили порядка 1,2 млрд долларов. Чистый убыток бренда составил 249 млн долларов. Эксперты связывают такие результаты с коронакризисом и закрытием магазинов компании из-за пандемии. И хотя бутики Ralph Lauren на территории Северной Америке уже возобновили работу, по оценкам специалистов, восстановление продаж займет несколько месяцев.

 
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