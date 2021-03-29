Марка Ralph Lauren запустила новую систему окраски хлопка без сточных вод

Корпорация Ralph Lauren запустила Color on Demand, революционную платформу для окрашивания хлопка без образования сточных вод. Согласно заявлению бренда, многоэтапная система окрашивает ткань более устойчиво, эффективнее и быстрее, чем другие методы, и может быть масштабирована индустрией.

Этап окрашивания в швейном производстве – один из самых вредных для окружающей среды. По данным Ralph Lauren, ежегодно триллионы литров воды используются только для окрашивания тканей, что образует около 20% сточных вод всей мировой промышленности. Платформа Color on Demand стремится решить эту проблему с помощью набора технологий, позволяющих рециркулировать и повторно использовать всю воду, полученную в процессе окрашивания. По словам Ральфа Лорена, помимо сокращения расхода воды, новая система сокращает количество химикатов, красителей, времени и энергии, используемых в процессе окрашивания хлопка. Кроме того, система может окрашивать ткань на любом этапе производства продукта, а не на начальном этапе, что позволяет значительно сократить время выполнения заказа и принятия решения о цвете продукта. К 2025 году в компании планируют использовать платформу Color on Demand более чем в 80% своих изделий из хлопка.

«Традиционное цветное окрашивание – одна из самых загрязняющих практик в нашей отрасли, и как глобальный бренд мы осознали необходимость создания масштабируемого решения, – рассказала Халиде Алагез, директор по продуктам и устойчивому развитию Ralph Lauren. – Color on Demand значительно снижает воздействие окрашивания хлопка на окружающую среду и в качестве дополнительного преимущества позволяет лучше сбалансировать запасы и быстрее, чем когда-либо, удовлетворять индивидуальные потребности потребителей».

Первые модели Ralph Lauren, созданные по новой технологии, будут представлены к концу 2021 года.