Марка Reebok выпустит растительные кроссовки

Первая обувь из эвкалипта и водорослей появится в продаже осенью 2020 года.

Спортивные бренд представил новую модель кроссовок Forever Floatride GROW. Для создания экологичной новинки использовались растительные материалы: масло клещевины, эвкалипт, водоросли и природный каучук. Модель позиционируют как унвиерсальную, поэтому она выполнена в нейтральной светлой палитре. Приобрести кроссовки можно будет осенью будущего года.