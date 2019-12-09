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Артем Кузелев

Марка Reebok выпустит растительные кроссовки

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  • 09 Декабря 201912:35
Сюжеты: Reebok

Первая обувь из эвкалипта и водорослей появится в продаже осенью 2020 года.

Спортивные бренд представил новую модель кроссовок Forever Floatride GROW. Для создания экологичной новинки использовались растительные материалы: масло клещевины, эвкалипт, водоросли и природный каучук. Модель позиционируют как унвиерсальную, поэтому она выполнена в нейтральной светлой палитре. Приобрести кроссовки можно будет осенью будущего года.

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