Марка Resonance поддержит темнокожих дизайнеров

Американский бренд запустил стипендии в размере 50 000 долларов начинающим темнокожим дизайнерам.

Нью-йоркская марка Resonance учредил благотворительный фонд Be Resonant, который будет поддерживать молодых темнокожих дизайнеров из США. Десять начинающих модельеров смогут получить по 50 000 долларов на развитие своих брендов. Дополнительные средства руководство Resonance направит новым перспективным брендам, ориентирующихся на устойчивое развитие и экологичное производство.